Министр туризма и креативной экономики Индонезии – Сандиага Уно заявил о необходимости запрета Fortnite из-за наличия в игре карты, которая, по его словам, оскорбляет чувства мусульман всего мира.

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О своих переживаниях чиновник поделился на собственной странице в инстаграме. Все дело в том, что как отметил Уно, его источники, хорошо знакомые с игрой, обнаружили в популярной "королевской битве" остров, на котором для того, чтобы получить дополнительное снаряжение, геймерам предлагалось разрушить здание, напоминающее Каабу – главную святыню ислама, расположенную в центре мечети Масджид аль-Харам в Мекке, что в Саудовской Аравии.

Fortnite прямо выступает против высоких ценностей, особенно религиозных. Это может привести к агрессивному поведению религиозных общин и стимулировать акты насилия. Поэтому я поручаю команде рассмотреть ситуацию и немедленно запретить эту игру, – написал Сандианга Уно в обращении в своем инстаграме.

Однако создатели Fortnite – компания Epic Games в официальном ответе опровергла эту информацию, заявив, что конструкцию нельзя уничтожить во время игрового процесса, более того, как оказалось, разработчики не имеют никакого отношения к этой карте, ведь она создана одним из пользователей еще в 2019 году.

Карта, по которой возник скандал / изображение fr.al-ain.com

В ответ на разъяснения от Epic Games, уже другой чиновник Индонезии, а именно министр связи и информации Джонни Г. Плейт заявил о намерении найти геймера, который разработал остров и наказать конкретно его, для этой цели он будет сотрудничать с индонезийской национальной полицией.

Индонезия – крупнейшее в мире мусульманское государство, где почти 87% из 270 миллионов населения исповедуют ислам.