Українська кіберспортивна організація Inner Circle запросила 7-річного гравця в CS2

Світ професійного геймінгу стрімко молодшає, і чергове гучне підписання в українському кіберспорті лише підтверджує цей тренд. Юний талант, який ще в дитячому садку опанував складні механіки популярного шутера, тепер отримав шанс проявити себе на рівні професійної організації.

Нове покоління українського CS2

Українська кіберспортивна організація Inner Circle оголосила про неординарне поповнення у своєму складі. Новим вихованцем клубу став 7-річний Давид Тимофєєв, якого спільнота вже добре знає під псевдонімом DAVI.

Дивіться також Кіберспортивна платформа FACEIT боротиметься з читерством за допомогою ШІ від Google

Попри свій юний вік, хлопець не є новачком у світі відеоігор – він почав грати в Counter-Strike ще з чотирьох років. За цей час Давид встиг стати справжньою зіркою соціальних мереж, зібравши солідну аудиторію в TikTok (майже 123 000 підписників) та Instagram (понад 18 000 підписників) завдяки демонстрації своїх навичок у грі.

Знайомтеся з DAVI – майбутньою заміною для onic легендою кіберспорту,

– жартівливо прокоментували підписання представники організації Inner Circle.

Судячи з усього, нам слід очікувати великої кількості контенту за участю юного таланта. Організація планує залучати Давида до спільних проєктів з гравцями інших своїх ростерів, створюючи місток між молодіжним та професійним кіберспортом.

Керівництво клубу бачить у цьому не лише маркетинговий потенціал, а й можливість для раннього розвитку таланта в межах академічної структури.

Шлях Inner Circle: від міжнародного складу до українського ядра

Хоча підписання 7-річного гравця виглядає як сміливий експеримент, сама організація Inner Circle уже встигла заявити про себе як про серйозного гравця на ринку. Клуб заснували зовсім нещодавно – 17 січня 2025 року. Попри молодість проєкту, він демонструє стрімку динаміку розвитку. Штаб-квартира організації тісно пов'язана з Україною, хоча юридично клуб має присутність і у Великій Британії, як показують дані Liquipedia.

Свою історію в дисципліні Counter-Strike 2 організація розпочала з амбітного міжнародного складу. У січні 2025 року до нього увійшли досвідчені європейські гравці, зокрема STYKO, oskar, Fessor та kRaSnaL. Керував цією командою відомий тренер lmbt. Проте протягом першого року роботи керівництво кілька разів перебудовувало колектив, поки нарешті не зробило ставку на перспективну українську молодь.

У 2026 році ядро команди сформували такі гравці, як headtr1ck, onic, zeRRoFIX, Dawy та cptkurtka023. Саме цей крок дозволив спільноті остаточно ідентифікувати Inner Circle як українську команду, хоча клуб і зберігає за собою міжнародний статус.

Дивіться також Перші драми у Кельні: як стартував IEM Cologne Major 2026 та як зіграла B8

Тріумфи та виклики на міжнародній арені

Попри коротку історію, Inner Circle уже має у своєму активі вагомі здобутки. Найгучнішим успіхом команди став виступ на престижному турнірі PGL Bucharest 2026. Колектив не лише успішно пройшов кваліфікацію, а й створив одну з найбільших сенсацій року, перемігши титуловану команду FaZe Clan з рахунком 2:0. Ця перемога змусила заговорити про організацію весь світ кіберспорту.

Хоча шлях на румунському турнірі закінчився для хлопців достроково після поразок від FUT Esports, Legacy та українського клубу B8, сам факт участі в івенті такого рівня став величезним досягненням.

Окрім CS2, організація пробувала свої сили в інших дисциплінах. Зокрема, у квітні 2025 року клуб підписав склад із Brawl Stars. Проте вже на початку 2026 року цей підрозділ розформували. Причиною стали зміни в партнерській програмі розробників гри, які зробили участь організацій економічно менш привабливою.

За час свого існування команди під брендом Inner Circle (який поступово трансформується у скорочену назву IC Esports) заробили понад 200 тисяч доларів призових. Клуб провів понад 150 офіційних матчів, а пікова кількість глядачів на трансляціях сягала понад 275 тисяч осіб одночасно.

Підписання 7-річного Давида Тимофєєва стає новим розділом у розвитку академічного напрямку клубу, який вже працює під брендом Inner Circle Academy, інвестуючи в майбутнє української кіберспортивної сцени.