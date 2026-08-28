Історичний тріумф та шалені емоції

Мало хто вірив у перемогу українського клубу перед початком протистояння, адже суперник мав значно вищий статус. Проте хлопці з Inner Circle продемонстрували залізну волю та закрили гру із рахунком 2 – 0 на свою користь, пише HLTV.

Найбільш напруженим моментом зустрічі стала перша мапа Cache. Команда поступалася із рахунком 7 – 12, і більшість колективів у такій ситуації вже опустили б руки, готуючись до наступної локації Dust2.

Проте капітан Віктор "onic" Бабій вирішив взяти тактичну паузу, яка зрештою перетворилася на кумедний інцидент. Лідер просто забув, що колектив уже використав усі ліміти, і двічі надіслав запит у чат на останніх секундах.

"Чесно кажучи, це була досить кумедна ситуація, бо я справді забув, що ми вже використали всі наші тактичні [паузи]. Я двічі набрав "tactical" у чаті в останню секунду, намагаючись взяти тактичну паузу. Мабуть, це зіграло нам на руку, бо вони чекали на повільний раунд, бачачи, що в нас немає часу на тактичну паузу, а ми й не усвідомлювали, що її вже не залишилося. Але ми вже бігли, час замороження закінчився, і я оголосив дуже швидкий раунд. Вони цього не очікували. Коли ми провели цей раунд і виграли, ми всі відчули ту енергію, що ми дійсно можемо легко відігратися. Адже навіть на нашому останньому турнірі, який ми виграли, ми були дуже сильними психологічно в такій ситуації. Нам подобається відіграватися, тож ми дуже в це вірили. Тож так, ми просто вірили, і так, нам це вдалося", – розповів Віктор "onic" Бабій виданню HLTV в подальшому інтерв'ю.

Тож оскільки часу на роздуми не залишилося, капітан миттєво скомандував проводити максимально швидкий раунд. Суперники з Vitality чекали повільної та виваженої атаки, тому абсолютно не підготувалися до агресивного випаду і зазнали фіаско.

Це просто неймовірно, адже всі знають, що вони кращі за нас, і це нормально, але сьогодні ми були просто набагато, набагато сильнішими ментально,

– додав onic.

Шалений прогрес та амбітні цілі команди

Гравці Inner Circle набрали чудову ігрову форму протягом останніх кількох місяців. Перед тривалою перервою вони здобули перемогу на турнірі Super DraculaN та утримують вражаючий показник перемог на рівні близько 80 відсотків за останні три місяці.

Цей несподіваний тріумф над Vitality, які виступали із заміною, суттєво підвищив рейтинг команди в системі VRS. Тепер колектив має значно кращі шанси пробитися на майбутній Major. Попри молодий вік ростеру, гравці мають серйозні наміри.

Ми просто знаємо, що якщо продовжимо робити те, що робимо зараз, оскільки ми дійсно дуже стараємося, то зможемо стабільно триматися в першій десятці рейтингу VRS,

– каже onic.

Для досягнення цієї мети колективу знадобиться більше часу та досвіду. Зараз індивідуальний рейтинг капітана становить 1,00 за результатами 42 мап, які він провів на професійній сцені і команда демонструє всі ознаки готовності до тривалого перебування серед світової кіберспортивної еліти.