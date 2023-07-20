Інсайдер повідомив ймовірне місце дії Far Cry 7 та відомого актора, який зіграє головного злодія

У мережі з'явився інсайдер, який стверджує що знає не лише місце дії Far Cry 7, яка до речі за його словами називатиметься не зовсім так, а й відомого актора, якому дісталася роль головного злодія гри. Деталі – у матеріалі.

Far Cry безперечно одна з найвідоміших ігрових франшиз на цю мить, тому не дивно, що в мережі почали виринати чутки щодо її майбутнього.

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Минуло вже два роки від релізу Far Cry 6 і шанувальники вимагають від розробників наступної гри у довгостроковій серії.

На форумі з сумнівною репутацією – 4chan, з'явився анонімний інсайдер, який запевняє що має інформацію про майбутній проєкт.

За його словами, наступна гра франшизи позбудеться порядкового номера та називатиметься Far Cry: Rise. Крім того, анонім заявляє, що гравцям представлять простору локацію на вигаданому тропічному острові, розташованому в Жовтому морі поблизу Кореї.

Сюжет, якщо чутки правдиві, буде до болю знайомим, адже гравці знову зіткнуться з диктатором-антагоністом, якого зіграє актор Лі Чон Чже, відомий своєю роллю у хітовому серіалі "Гра в кальмара".

Лі Чон Чже у серіалі / Фото Netflix

Хоча шанувальники, природно, схвильовані через ці плітки, деякі з них залишилися розчарованими, адже серія вже мала тропічний сетинг у Far Cry 3 і більшість сподівалася, що Ubisoft вигадає щось більш унікальне для наступного проєкту.

Водночас такі переживання здаються дивними, зважаючи на "якість" джерела чуток. Однак, хто зна, можливо вони й справді виявляться правдивими.