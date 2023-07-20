Far Cry бесспорно одна из самых известных игровых франшиз на этот момент, поэтому не удивительно, что в сети начали выныривать слухи о ее будущем.

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Прошло уже два года от релиза Far Cry 6, и поклонники требуют от разработчиков следующей игры в долгосрочной серии.

На форуме с сомнительной репутацией – 4chan, появился анонимный инсайдер, уверяющий, что имеет информацию о будущем проекте.

По его словам, следующая игра франшизы избавится от порядкового номера и будет называться Far Cry: Rise. Кроме того, аноним заявляет, что игрокам представят просторную локацию на вымышленном тропическом острове, расположенном в Желтом море вблизи Кореи.

Сюжет, если слухи правдивы, будет до боли знаком, ведь игроки снова столкнутся с диктатором-антагонистом, которого сыграет актер Ли Чон Чжэ, известный своей ролью в хитовом сериале "Игра в кальмара".

Ли Чон Чже в сериале / Фото Netflix

Хотя поклонники, естественно, взволнованы из-за этих сплетен, некоторые из них остались разочарованы, ведь серия уже имела тропический сеттинг в Far Cry 3 и большинство надеялось, что Ubisoft придумает нечто более уникальное для следующего проекта.

В то же время такие переживания кажутся странными, учитывая "качество" источника слухов. Однако, кто знает, возможно, они действительно окажутся правдивыми.