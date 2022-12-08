Анонсована у 2019 році Diablo IV є довгоочікуваною серед шанувальників серії. Лише деякі обрані гравці змогли ознайомитися з бета-версіями гри.

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Дата релізу Diablo 4

Поки шанувальники очікували офіційного оголошення на The Game Awards, потенційну дата запуску злили в Інтернет. Інсайдери очікують, що гра з'явиться 5 червня 2023 року.

Diablo 4 не є новим витоком в Інтернеті, оскільки вона стала предметом важких спойлерів геймплея перед випуском. Та останній витік показує, що гра, здається, з’явиться всередині 2023 року з розміром файлу у 80 гігабайті.

Через заяви генерального директора серіалу Рода Фергюссона очікується, що Diablo IV зробить деякі оголошення на The Game Awards, а інші витоки вказують на те, що під час презентації також будуть доступні попередні замовлення.

Попри те, що Diablo IV неухильно розвивається за допомогою тизерів до випуску та щоквартальних оновлень, гра також має історію, яка зазнавала великих витоків.

Diablo IV вже давно чекає на шанувальників цієї серії – особливо після суперечливого періоду випуску її попередниці, Diablo III, яка страждала від серйозних помилок під час запуску.

На щастя, розробники гри, схоже, певною мірою засвоїли свій урок, оскільки попередні перегляди й витоки інформації дають багатообіцяючі погляди на геймплей і світ Diablo IV.