Інсайдери стверджують, що Rockstar працюють над трилогією з ремастерів культових частин GTA

Видавництво Kotaku, посилаючись на свої "джерела", стверджує, що ведеться активна робота над ремастерами GTA III, GTA Vice City та GTA San Andreas і вони вийдуть вже зовсім незабаром. Детальніше у матеріалі.

Після кількох місяців чуток та припущень навколо ймовірних ремастерів ігор серії GTA, журналісти видання Kotaku, задіявши "власні джерела", з'ясували, що Rockstar Games дійсно планують ощасливити фанатів культових частин франшизи.

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Протягом останнього часу в інтернеті ширилося все більше чуток, про те, що Rockstar працює над ремейками чи ремастерами класичних ігор з серії Grand Theft Auto епохи PS2. Суттєво підкріпили ці здогадки, дії видавців Take-Two Interactive, які використовували авторські права DMCA, щоб видалити класичні модифікації для покращень чи осучаснення якраз цих частин GTA.

І ось тепер журналісти Kotaku стверджують, що мають відомості із трьох різних перевірених джерел, які вказують, що ремастери трьох частин GTA наразі знаходяться на фінальній стадії розробки.

Отож, як стверджують інсайдери Rockstar активно розробляє оновлені версії GTA III, GTA Vice City та GTA San Andreas. Усі ці проєкти переробляються за допомогою Unreal Engine і будуть поєднанням "нової та старої графіки".

Головні герої майбутніх ремастерів / зображення dexerto

Один з інформаторів, який заявив, що бачив фрагмент геймплею, розповів, що візуальні ефекти нагадали йому сильно модифіковану версію класичної GTA. Окрім графіки перепрацюють також і інтерфейс, але збережуть його звичний класичний стиль. Ніяких інших деталей про ігровий процес не повідомлялося, але, знову ж таки за словами інсайдерів, розробники намагаються залишатися вірними іграм епохи PS2, наскільки це можливо.

Інформація зустрілася із серйозним скепсисом від геймерів у мережі, адже незрозуміло, чому розробники могли відмовитися від власного ігрового рушія Rage на користь Unreal Engine.

Основну відповідальність за розробку ремастерів приписують Rockstar Dundee – одній з найновіших студій компанії, що базується в Шотландії.

Як стверджується, плани щодо розробки цих версій GTA вже неодноразово змінювалися внаслідок пандемії COVID-19, і можуть продовжувати це робити, доки не буде офіційного анонсу. Спочатку планувалося, що перевипуски будуть в складі трилогії та йтимуть в комплекті з майбутнім портом GTA V та GTA Online для консолей наступного покоління як своєрідний бонус чи "знак вдячності" від Rockstar.

Потім перепрацьовану трилогію планували випустити на початку 2021 року, однак все в черговий раз переграли й тепер реліз ігор хочуть здійснити в кінці жовтня або на початку листопада для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, ПК, Stadia та мобільних пристроїв.