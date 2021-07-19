Для відеоігор серії Grand Theft Auto часто виходять різноманітні модифікації, а особливо до класичних частин, які вийшли ще на початку нульових. Напевно, саме такі фанатські проєкти й продовжують життя цим старим іграм, щоправда, у розробників цієї серії є інша думка з цього питання.

До теми В мережу потрапило відео ймовірної мапи із GTA VI: думки геймерів розділились

Річ у тім, що кілька днів тому з'явилася дуже цікава інформація на відомому порталі GTA Forums. Виявляється, що компанія Take-Two (видавець GTA) вирішила боротися з різноманітними модифікаціями для GTA III (2001 рік), GTA: Vice City (2002 рік) та GTA: San Andreas (2004 рік). Її представники звинуватили розробників таких модів у порушенні авторських прав, а також вже почали видаляти такі проєкти з відповідних ресурсів.

Наприклад, одним з перших про це написав автор масштабної модифікації з назвою GTA Underground. Насправді це один з найвідоміших модів для гри GTA: San Andreas, у якому об'єднано одразу кілька проєктів від Rockstar Games. Загалом забороненими зараз вважаються наступні масштабні фанатські роботи:

GTA: Underground

GTA: Liberty City

GTA State of Liberty

GTA V on San Andreas

Vice Cry

Liberty City Stories: PC Edition

Vice City Stories: PC Edition

Варто відзначити, що представники Take-Two поки ніяк цю ситуацію не коментували. Тому й не дивно, що в геймерів вже з'явилося кілька своїх варіантів відповіді на це питання. Вони думають, що у такий спосіб представники цієї компанії готуються до виходу ремастерів цих відеоігор. Варто додати, що подібні чутки вже з'являлися неодноразово. Щоправда, можливо, Take-Two просто вирішила серйозно взятися за такі фанатські роботи.

Наостанок варто відзначити, що розробники модифікацій здаватися поки не збираються. Тому дуже ймовірно, що ця історія ще матиме якесь продовження.

Трейлер модифікації GTA: Underground – відео