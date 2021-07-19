Для видеоигр серии Grand Theft Auto часто выходят различные модификации, а особенно к классическим частям, вышедшим еще в начале нулевых. Наверное, именно такие фанатские проекты и продлевают жизнь этим старым играм, правда, у разработчиков этой серии есть другое мнение по этому вопросу.

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Дело в том, что несколько дней назад появилась очень интересная информация на известном портале GTA Forums. Оказывается, что компания Take-Two (издатель GTA) решила бороться с различными модификациями для GTA III (2001 год), GTA: Vice City (2002 год) и GTA: San Andreas (2004 год). Ее представители обвинили разработчиков таких модов в нарушении авторских прав, а также уже начали удалять такие проекты из соответствующих ресурсов.

Например, одним из первых об этом написал автор масштабной модификации с названием GTA Underground. На самом деле это один из самых известных модов для игры GTA: San Andreas, в котором объединены сразу несколько проектов от Rockstar Games. В целом запрещенными сейчас считаются следующие масштабные фанатские работы:

GTA: Underground

GTA: Liberty City

GTA State of Liberty

GTA V on San Andreas

Vice Cry

Liberty City Stories: PC Edition

Vice City Stories: PC Edition

Стоит отметить, что представители Take-Two пока никак эту ситуацию не комментировали. Поэтому неудивительно, что в геймеров уже появилось несколько своих вариантов ответа на этот вопрос. Они думают, что таким образом представители этой компании готовятся к выходу ремастеров этих видеоигр. Стоит добавить, что подобные слухи уже появлялись неоднократно. Правда, возможно, Take-Two просто решила серьезно взяться за такие фанатские работы.

Напоследок стоит отметить, что разработчики модификаций сдаваться пока не собираются. Поэтому очень вероятно, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение.

Трейлер модификации GTA: Underground – видео