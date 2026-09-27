Розробники нарешті виконали побажання геймерів, давши можливість вимкнути надокучливу механіку, інформує сайт Insomniac.

Insomniac нарешті відпустили гравців у вільне плавання

Новий патч версії 1.001.006 дозволяє гравцям самостійно налаштовувати інтерфейс і вимикати окремі елементи чуття супергероя.

Відтепер у меню налаштувань можна деактивувати сліди запаху від пляшок віскі, звукові підказки для ящиків із матеріалами та відображення коріння, що ведуть до "кошмарних дверей".

Водночас розробники залишили сюжетно важливі підказки чуття активними, щоб гравці не втрачали основну нитку розповіді.

Трейлер гри: дивіться відео

Студія пішла на такий крок після тривалої критики з боку ігрової спільноти.

Після релізу 15 вересня 2026 року фанати закидали грі надмірне "ведення за руку". Особливо дісталося механіці слідкування за запахом, яка вказувала шлях до всіх схованок та предметів.

У лінійному екшені це позбавляло гравців відчуття дослідження та самостійного пошуку.

До та після: дивіться відео

Спочатку автори лише зменшили яскравість інтенсивності слідів, однак спільнота вимагала можливості повного вимкнення цих елементів.

Попри суперечливі відгуки на старті, гра показує високі фінансові результати. За оцінками аналітика Ріса Елліота з компанії Alinea Analytics, виручка Marvel’s Wolverine вже сягнула близько 130 мільйонів доларів.