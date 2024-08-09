IEM Cologne 2024: всі результати першого дня масштабного турніру в Кельні

Минув перший день чемпіонату Intel Extreme Masters Cologne 2024 у Німеччині. У першому турі вищої сітки етапу Play-In відбулося вісім поєдинків між командами, які не змогли потрапити в груповий етап безпосередньо. Які ж результати отримали команди?

Яким був перший день

Старт турніру виявився дещо невтішним порівняно з минулим роком: за деякими показниками глядацька аудиторія впала на 20-40%. Попри це очікується, що з виходом на сцену найкращих команд залученість аудиторії значно зросте. Перший день IEM Cologne 2024 відзначився високим рівнем конкуренції, за винятком деяких випадків.

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Формат IEM 2024 схожий на попередні роки. Команди розділені на дві групи на основі світового рейтингу ESL – більш успішні команди потрапляють безпосередньо до групового етапу, тоді як інші повинні спочатку пройти стадію Play-In.

Цього року ключовою зміною стало те, що матчі першого раунду Play-In граються за принципом best-of-three, а не best-of-one. Як результат, у перший день було проведено лише вісім ігор, тоді як на IEM Кельн 2023 їх було десять.

Серед помітних результатів першого дня – перемога Eternal Fire над командою Team Falcons та несподівана поразка Heroic від MIBR. Жодна команда ще не вибула, а такі фаворити, як нідерландська Team Liquid і Complexity Gaming зі США, зберігають хороші шанси на проходження до групового етапу.

Всі результати

Список усіх результатів першого ігрового дня Intel Extreme Masters Cologne 2024:

Complexity Gaming проти ALTERNATE aTTaX – 2:0

Eternal Fire проти Team Falcons – 2:1

Heroic проти MIBR – 1:2

3DMAX проти 9z Team – 0:2

FURIA Esports проти Imperial Esports – 2:1

paiN Gaming проти Team Liquid – 0:2

FlyQuest проти BIG – 1:2

SAW проти The MongolZ – 2:1

Нагадаємо, Intel Extreme Masters Cologne 2024 проходить з 7 по 18 серпня. 24 команди з усього світу борються за призовий фонд у розмірі 1 000 000 доларів, а переможець отримає головний приз у розмірі 400 000 доларів і запрошення на такі турніри, як IEM Katowice 2025 і BLAST Premier: World Final 2024.