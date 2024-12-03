Одна з найуспішніших кіберспортивних команд у Dota 2 раптово припинила існування

Кіберспортивна організація Invictus Gaming тимчасово зупинила свою діяльність у дисципліні Dota 2. Незрозуміло, скільки це триватиме, але як мінімум у цьому сезоні ми її більше не побачимо.

Деталі

Причини такого рішення представники клубу не уточнили, тож невідомо, чому так сталося. Керівництво висловило подяку всім фанатам і партнерам, які підтримували організацію протягом останніх 13 років, на офіційному акаунті клубу в соціальній мережі Weibo, повідомляє 24 Канал з посиланням на CyberScore.

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У зв'язку з різними факторами і після ретельного розгляду клубом, дивізіон iG.DOTA2 в цьому сезоні тимчасово стане неактивним. Дякуємо всім, хто вірив у нас, дякуємо всім, хто чекав на нас, дякуємо всім, хто боровся пліч-о-пліч з нами, і дякуємо всім, хто вирішив підтримати нас до кінця,

– йдеться в оголошенні.

Invictus Gaming приєдналася до Dota 2 у серпні 2011 року. За цей час клуб виграв кілька великих турнірів і став чемпіоном The International 2012. Організація припинила змагання на професійній сцені одразу після завершення PGL Wallachia Season 2, тобто ще після 13 жовтня, але офіційно оголосила про призупинення діяльності лише зараз.

Варто зазначити, що Invictus Gaming – одна з найбільш успішних команд в історії Dota 2. Вона посідає 11 місце у світі за кількістю виграних призових — майже 15 мільйонів доларів США. Тож які б не були причини, вони, ймовірно, дуже серйозні.