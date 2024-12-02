Гра Passion UA проти GamerLegion

Passion UA була за крок до завершення Opening Stage і виходу на Elimination Stage. На жаль, вона програла цю зустріч з рахунком 2:1. Українці перемогли на карті Mirage, але поступилися на картах Inferno та Ancient, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Як зазначає видання, до початку відбору GamerLegion вважалися аутсайдерами, які навіть не мали шансів потрапити на мейджор. Команда дуже молода, повна недосвідчених талантів і щойно змінила гравця. Вона почала свої ігри з рахунком 0:2 й очікувалося, що швидко вилетить, однак тепер гравці, серед яких швед, данець, румун та угорець і росіянин, виходять до фіналу, де на них уже чекають такі команди, як NAVI, G2 Esports, Team Vitality, Team Spirit, MOUZ, FaZe Clan, HEROIC, 3DMAX.

Тепер Passion UA матимуть останній шанс на потрапляння до основної сітки турніру. Команда далі гратиме з Wildcard, які мають дві перемоги та дві поразки. Це міжнародний колектив, але сама команда вважається американською. Українці також мають статистику 2-2. Завтрашній матч покаже, чи пройде Passion UA далі, чи буде змушена покинути турнір.

Нагадаємо, Perfect World Shanghai Major 2024 – це великий турнір з Counter-Strike 2, який проводиться в Шанхаї. Призовий фонд становить 1 250 000 доларів США. За ці гроші боряться 24 команди. Elimination Stage розпочнеться 5 грудня, а плей-оф очікується 12 грудня. Passion UA є першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з виключно українцями в складі.

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