Игра Passion UA против GamerLegion

Passion UA была в шаге от завершения Opening Stage и выхода на Elimination Stage. К сожалению, она проиграла эту встречу со счетом 2:1. Украинцы победили на карте Mirage, но уступили на картах Inferno и Ancient, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Как отмечает издание, до начала отбора GamerLegion считались аутсайдерами, которые даже не имели шансов попасть на мейджор. Команда очень молодая, полна неопытных талантов и только что сменила игрока. Она начала свои игры со счетом 0:2 и ожидалось, что быстро вылетит, однако теперь игроки, среди которых швед, датчанин, румын и венгр и россиянин, выходят в финал, где их уже ждут такие команды, как NAVI, G2 Esports, Team Vitality, Team Spirit, MOUZ, FaZe Clan, HEROIC, 3DMAX.

Теперь Passion UA будут иметь последний шанс на попадание в основную сетку турнира. Команда дальше будет играть с Wildcard, которые имеют две победы и два поражения. Это международный коллектив, но сама команда считается американской. Украинцы также имеют статистику 2-2. Завтрашний матч покажет, пройдет ли Passion UA дальше, или будет вынуждена покинуть турнир.

Напомним, Perfect World Shanghai Major 2024 – это крупный турнир по Counter-Strike 2, который проводится в Шанхае. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов США. За эти деньги борются 24 команды. Elimination Stage начнется 5 декабря, а плей-офф ожидается 12 декабря. Passion UA является первой командой, что квалифицировалась на мейджор с исключительно украинцами в составе.

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