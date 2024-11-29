Следующие недели внимание фанатов киберспорта будет приковано к Шанхаю, где будет проходить Perfect World Shanghai Major по CS 2, на котором выступят сразу две украинские организации, сообщает 24 Канал.

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Команды представили наклейки и автографы

Фанаты коллективов NAVI и Passion UA отныне могут украсить свои скины оружия в Counter-Strike 2 свеженькими "айтемами" с символикой любимцев, посвященными "Мейджору".

Речь о наклейках или как их еще называют "стикерах", которые являются неотъемлемым атрибутом каждого подобного турнира от Valve.

За прогнозами Favbet, Natus Vincere має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Фанаты "рожденных побеждать", вероятно, будут наиболее заинтересованы в автографе Юстинаса "jL" Лекавичуса, который проявил креатив и создал подпись, похожий на улыбающегося призрака.

Наклейки NAVI / Фото HLTV

Поклонники Passion UA же будут довольны самим фактом наличия лого и автографов коллектива в игре, хотя юные игроки команды безусловно постарались над тем, чтобы их подписи имели определенную художественную ценность.

Наклейки Passion UA / Фото HLTV

Надеемся, что "стикеры" это не единственное чем эти два коллектива отметятся на Perfect World Shanghai Major 2024.