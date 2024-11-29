Поклонники киберспортивного Counter-Strike 2 затаили дыхание в ожидании главного турнира 2024 года, который подарит незабываемые впечатления и новых чемпионов "Мейджора", сообщает 24 Канал.
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Регламент и участники
Турнир пройдет в 3 этапа, первым из которых станет так называемая "стадия претендентов", или же Opening Stage. В ней 16 команд поборются за 8 мест, что обеспечат выход в основную сетку соревнований. Поединки стартуют уже 30 ноября.
Формат Opening Stage является швейцарским и подобный RMR – сначала матчи в формате BO1 (1 карта), а затем BO3 (3 карты до 2 побед) за квалификацию дальше или вылет.
Участники Opening Stage и их первые поединки / Скриншот liquipedia.net
Украинским поклонникам CS здесь будет за кого поболеть, ведь Passion UA попали именно в этот этап и сыграют первый матч против немецкой организации BIG 30 ноября в 07:00 по киевскому времени.
Далее по плану – Elimination Stage, где 8 команд уже ждут тех, кто пройдет сито отбора "стадии претендентов". Ее старт намечен на 5 декабря.
Кто уже в Elimination Stage:
- NAVI;
- G2;
- Team Vitality;
- Spirit;
- MOUZ;
- FaZe;
- HEROIC;
- 3DMAX.
Все будет происходить в таком же формате, как и в предыдущей стадии: 8 лучших команд пройдут в плей-офф турнира, где они будут бороться за главный приз – 500 000 долларов.
Все матчи "навылет" будут в формате BO3 и стартуют 12 декабря с гранд-финалом, который состоится 15 декабря.
Предсказать победителей может каждый
Испытать собственные силы в прогнозировании результатов "Мейджора" можно будет с интересной акцией "Цель в 1 000 000 ₴" от Favbet.
Она сочетает в себе классические ставки на матчи турнира Perfect World Shanghai Major 2024 и механику "pick'em", где нужно угадать, какие команды пройдут в следующий этап соревнований.
Каждые 200 гривен с успешной ставки конвертируются в 1 балл, а каждый угаданный коллектив в "пикеме" – в 1 множитель. В конце акции эти значения будут умножены между собой и сформированы в рейтинговую таблицу, победители которой разделят призовой фонд в 1 000 000 электронных денежных заменителей.
Акция длится с 25 ноября по 15 декабря 2024 года. Подробнее о ее условиях можно узнать по ссылке.
Главные интриги
Кроме главного вопроса – кто поднимет над собой кубок, шанхайский "Мейджор" также имеет несколько не менее интересных интриг.
В частности, украинские поклонники киберспорта будут пристально следить за путем на турнире Passion UA, которые еще на RMR доказали, что для них не существует "авторитетов" и они могут играть с любым коллективом.
Смогут ли подопечные легендарного тренера Михаила "Kane" Благина выйти в основную стадию? Или, может, и вообще замахнутся на плей-офф? Именно это, по нашему мнению, будет одной из главных интриг Perfect World Shanghai Major 2024 наряду с тем, смогут ли NAVI выиграть второй "Мейджор" подряд.
Болельщиков коллектива G2 в свою очередь будет интересовать "лебединая песня" легендарного Нико Ковача, который после окончания турнира, вероятно, покинет коллектив. Поэтому фанаты "самураев" как никогда возлагают надежды на триумф.
В дополнение именно на Perfect World Shanghai Major, очевидно, решится судьба титула лучшего игрока 2024 года, ведь звание MVP "Мейджора" станет весомым фактором в этом вопросе для любого, кто его получит.
Интересные факты
- Passion UA является первой полностью украинской командой в истории "Мейджоров" по Counter-Strike.
- Также Passion UA – самая молодая команда турнира, со средним возрастом игроков в 19.8 лет.
- Впервые со времен IEM Rio 2022 все три этапа Perfect World Shanghai Major 2024 пройдут в присутствии живой публики.
- Общий призовой фонд Perfect World Shanghai Major составляет 1 миллион 250 тысяч долларов.