Поклонники киберспортивного Counter-Strike 2 затаили дыхание в ожидании главного турнира 2024 года, который подарит незабываемые впечатления и новых чемпионов "Мейджора", сообщает 24 Канал.

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Регламент и участники

Турнир пройдет в 3 этапа, первым из которых станет так называемая "стадия претендентов", или же Opening Stage. В ней 16 команд поборются за 8 мест, что обеспечат выход в основную сетку соревнований. Поединки стартуют уже 30 ноября.

Формат Opening Stage является швейцарским и подобный RMR – сначала матчи в формате BO1 (1 карта), а затем BO3 (3 карты до 2 побед) за квалификацию дальше или вылет.

Участники Opening Stage и их первые поединки / Скриншот liquipedia.net

Украинским поклонникам CS здесь будет за кого поболеть, ведь Passion UA попали именно в этот этап и сыграют первый матч против немецкой организации BIG 30 ноября в 07:00 по киевскому времени.

Далее по плану – Elimination Stage, где 8 команд уже ждут тех, кто пройдет сито отбора "стадии претендентов". Ее старт намечен на 5 декабря.

Кто уже в Elimination Stage:

NAVI;

G2;

Team Vitality;

Spirit;

MOUZ;

FaZe;

HEROIC;

3DMAX.

Все будет происходить в таком же формате, как и в предыдущей стадии: 8 лучших команд пройдут в плей-офф турнира, где они будут бороться за главный приз – 500 000 долларов.

Все матчи "навылет" будут в формате BO3 и стартуют 12 декабря с гранд-финалом, который состоится 15 декабря.

Предсказать победителей может каждый

Испытать собственные силы в прогнозировании результатов "Мейджора" можно будет с интересной акцией "Цель в 1 000 000 ₴" от Favbet.

Она сочетает в себе классические ставки на матчи турнира Perfect World Shanghai Major 2024 и механику "pick'em", где нужно угадать, какие команды пройдут в следующий этап соревнований.

Каждые 200 гривен с успешной ставки конвертируются в 1 балл, а каждый угаданный коллектив в "пикеме" – в 1 множитель. В конце акции эти значения будут умножены между собой и сформированы в рейтинговую таблицу, победители которой разделят призовой фонд в 1 000 000 электронных денежных заменителей.

Акция длится с 25 ноября по 15 декабря 2024 года. Подробнее о ее условиях можно узнать по ссылке.

Главные интриги

Кроме главного вопроса – кто поднимет над собой кубок, шанхайский "Мейджор" также имеет несколько не менее интересных интриг.

В частности, украинские поклонники киберспорта будут пристально следить за путем на турнире Passion UA, которые еще на RMR доказали, что для них не существует "авторитетов" и они могут играть с любым коллективом.

Смогут ли подопечные легендарного тренера Михаила "Kane" Благина выйти в основную стадию? Или, может, и вообще замахнутся на плей-офф? Именно это, по нашему мнению, будет одной из главных интриг Perfect World Shanghai Major 2024 наряду с тем, смогут ли NAVI выиграть второй "Мейджор" подряд.

Болельщиков коллектива G2 в свою очередь будет интересовать "лебединая песня" легендарного Нико Ковача, который после окончания турнира, вероятно, покинет коллектив. Поэтому фанаты "самураев" как никогда возлагают надежды на триумф.

В дополнение именно на Perfect World Shanghai Major, очевидно, решится судьба титула лучшего игрока 2024 года, ведь звание MVP "Мейджора" станет весомым фактором в этом вопросе для любого, кто его получит.

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