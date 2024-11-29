Шанувальники кіберспортивного Counter-Strike 2 затамували подих в очікуванні головного турніру 2024 року, який подарує незабутні враження та нових чемпіонів "Мейджора", повідомляє 24 Канал.

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Регламент та учасники

Турнір пройде у 3 етапи, першим із яких стане так звана "стадія претендентів", або ж Opening Stage. У ній 16 команд поборються за 8 місць, що забезпечать вихід в основу сітку змагань. Поєдинки стартують вже 30 листопада.

Формат Opening Stage є швейцарським та подібний до RMR – спочатку матчі у форматі BO1 (1 мапа), а потім BO3 (3 мапи до 2 перемог) за кваліфікацію далі чи виліт.

Учасники Opening Stage та їхні перші поєдинки / Скриншот liquipedia.net

Українським шанувальникам CS тут буде за кого повболівати, адже Passion UA потрапили саме до цього етапу та зіграють перший матч проти німецької організації BIG 30 листопада о 07:00 за київським часом.

Далі за планом – Elimination Stage, де 8 команд уже чекають на тих, хто пройде сито відбору "стадії претендентів". Її старт намічений на 5 грудня.

Хто вже в Elimination Stage:

NAVI;

G2;

Team Vitality;

Spirit;

MOUZ;

FaZe;

HEROIC;

3DMAX.

Усе відбуватиметься у такому ж форматі, як і в попередній стадії: 8 найкращих команд пройдуть до плей-оф турніру, де й поборються за головний приз – 500 000 доларів.

Усі матчі "навиліт" будуть у форматі BO3 та стартуватимуть 12 грудня з гранд-фіналом, який відбудеться 15 грудня.

Передбачити переможців може кожен

Випробувати власні сили у прогнозуванні результатів "Мейджора" можна буде з цікавою акцією "Поціль у 1 000 000 ₴" від Favbet.

Вона поєднує у собі класичні ставки на матчі турніру Perfect World Shanghai Major 2024 та механіку "pick'em", де потрібно вгадати, які команди пройдуть у наступний етап змагань.

Кожні 200 гривень з успішної ставки конвертуються в 1 бал, а кожен вгаданий колектив у "пікемі" – в 1 множник. Наприкінці акції ці значення будуть помножені між собою та сформовані у рейтингову таблицю, переможці якої розділять призовий фонд у 1 000 000 електронних грошових замінників.

Акція триває з 25 листопада до 15 грудня 2024 року. Детальніше про її умови можна дізнатися за посиланням.

Головні інтриги

Окрім головного питання – хто здійме над собою кубок, шанхайський "Мейджор" також має кілька не менш цікавих інтриг.

Зокрема, українські шанувальники кіберспорту пильно стежитимуть за шляхом на турнірі Passion UA, які ще на RMR довели, що для них не існує "авторитетів" і вони можуть грати з будь-яким колективом.

Чи зможуть підопічні легендарного тренера Михайла "Kane" Благіна вийти в основну стадію? Чи, може, й узагалі замахнуться на плей-оф? Саме це, на нашу думку, буде однією із головних інтриг Perfect World Shanghai Major 2024 поряд з тим, чи зможуть NAVI виграти другий "Мейджор" поспіль.

Вболівальників колективу G2 своєю чергою цікавитиме "лебедина пісня" легендарного Ніко Ковача, який після закінчення турніру, ймовірно, покине колектив. Тому фанати "самураїв" як ніколи покладають надії на тріумф.

На додачу саме на Perfect World Shanghai Major, вочевидь, вирішиться доля титулу найкращого гравця 2024 року, адже звання MVP "Мейджора" стане вагомим фактором у цьому питанні для будь-кого, хто його отримає.

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