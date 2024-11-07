Захід зібрав топменеджерів, підприємців та резидентів "Дія.City", які мали змогу познайомитись із підприємницьким шляхом спікера, дізнатися про чинники, що допомогли "Аврорі" досягти високих результатів, а також унікальний підхід до побудови корпоративної культури, інформує 24 Канал.

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На заході обговорювали не лише досягнення, а й майбутні плани компанії "Аврора", її міжнародну експансію та ініціативи в галузі цифровізації. Виступ Тараса Панасенка вкотре довів, що український ритейл здатний не лише витримувати економічні виклики, а й активно зростати, розширюючи свої можливості.



CEO Talks сприяє неформальній комунікації між підприємцями / Фото Diia.City Union

Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком'юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks – це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України. Вдячні Diia.City Union за якісну організацію, а спікеру – за цікавий виступ та цінні інсайти,

– зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Виступ Тараса Панасенка – другий захід циклу CEO Talks, що відбувся за підтримки FAVBET Tech. Першою подією проєкту стала зустріч із CEO компанії "Київстар" Олександром Комаровим.

Що варто знати про FAVBET Tech

FAVBET Tech – українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. Входить до топ-30 українських ІТ-компаній за доходом та п'ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City". Компанія є активним учасником спільноти Diia.City Union та активно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток IT-сектору в України.

Довідка про Diia.City Union

Diia.City Union – об'єднання резидентів правового та податкового простору "Дія.City". Метою спілки є становлення конкурентної ІТ-галузі в Україні, а також створення сприятливих умов для довгострокового та успішного розвитку бізнесу резидентів "Дія.City".