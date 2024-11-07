Мероприятие собрало топ-менеджеров, предпринимателей и резидентов "Дія.City", которые имели возможность познакомиться с предпринимательским путем спикера, узнать о факторах, которые помогли "Авроре" достичь высоких результатов, а также уникальный подход к построению корпоративной культуры, информирует 24 Канал.

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На мероприятии обсуждали не только достижения, но и будущие планы компании "Аврора", ее международную экспансию и инициативы в области цифровизации. Выступление Тараса Панасенко в очередной раз доказало, что украинский ритейл способен не только выдерживать экономические вызовы, но и активно расти, расширяя свои возможности.



CEO Talks способствует неформальной коммуникации между предпринимателями / Фото Diia.City Union

Мы рады поддерживать события, которые способствуют укреплению IT-комьюнити и обмену опытом среди лидеров бизнеса. CEO Talks – это важная инициатива, способствующая неформальной коммуникации между предпринимателями, которые сегодня строят экономическую стабильность Украины. Благодарны Diia.City Union за качественную организацию, а спикеру – за интересное выступление и ценные инсайты,

– отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Выступление Тараса Панасенко – второе мероприятие цикла CEO Talks, которое состоялось при поддержке FAVBET Tech. Первым событием проекта стала встреча с CEO компании "Киевстар" Александром Комаровым.

Что стоит знать о FAVBET Tech

FAVBET Tech – украинская технологическая компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. Входит в топ-30 украинских ІТ-компаний по доходу и пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". Компания является активным участником сообщества Diia.City Union и активно поддерживает инициативы, направленные на развитие IT-сектора в Украине.

Справка о Diia.City Union

Diia.City Union – объединение резидентов правового и налогового пространства "Дія.City". Целью союза является становление конкурентной ІТ-отрасли в Украине, а также создание благоприятных условий для долгосрочного и успешного развития бизнеса резидентов "Дія.City".