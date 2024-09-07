Статус самого масштабного турнира года по CS 2 и без того будет давить на игроков морально, но организаторы Perfect World Shanghai Major 2024 сообщили новость от которой неопытным коллективам станет еще труднее.

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Больше публики посетит Мейджор

Все три этапа шанхайского Мейджора будут играться при живой публике, заявили организаторы.

При этом две первые стадии пройдут в Шанхайском выставочном и конференц-центре World Expo, что имеет максимальную вместимость в 5 000 зрителей..

Последние четыре дня плей-офф соревнований пройдут уже на крытой арене "Восточный спортивный центр SPD Банка", которая вмещает 13 000 посетителей.

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Для Мейджоров присутствие живой аудитории на всех трех этапах – большая редкость.

Единственным турниром на котором это было сделано в похожем масштабе стал IEM Rio 2022, а до него только StarLadder Major Berlin 2019 имел небольшую аудиторию на первых двух этапах.

Напомним, что Perfect World Shanghai Major 2024 пройдет с 5 по 15 декабря.