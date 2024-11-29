Наступні тижні увага фанатів кіберспорту буде прикута до Шанхаю, де проходитиме Perfect World Shanghai Major з CS 2, на якому виступлять одразу дві українські організації, повідомляє 24 Канал.

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Команди представили наліпки та автографи

Фанати колективів NAVI та Passion UA відтепер можуть прикрасити свої скіни зброї у Counter-Strike 2 свіженькими "айтемами" з символікою улюбленців, присвяченими "Мейджору".

Мова про наліпки чи ж як їх ще називають "стікери", які є невіднятним атрибутом кожного подібного турніру від Valve.

За прогнозами Favbet, Natus Vincere має всі шанси на перемогу на Perfect World Shanghai Major. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.75. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Фанати "народжених перемагати", ймовірно, будуть найбільш зацікавлені в автографі Юстінаса "jL" Лекавічуса, який проявив креатив та створив підпис, схожий на усміхненого привида.

Наліпки NAVI / Фото HLTV

Шанувальники Passion UA ж будуть задоволені самим фактом наявності лого та автографів колективу в грі, хоча юні гравці команди безумовно постаралися над тим аби їх підписи мали певну художню цінність.

Наліпки Passion UA / Фото HLTV

Сподіваємося, що "стікери" це не єдине чим ці два колективи відзначаться на Perfect World Shanghai Major 2024.