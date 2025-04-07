inZOI продалась мільйоном копій за перший тиждень

Головний конкурент The Sims вийшов у ранньому доступі всього тиждень тому. Це сира гра, не призначена для фінального випуску, але ще до свого релізу проєкт став одним із найочікуваніших у світі. Як тепер повідомили розробники, inZOI вже купили понад мільйон разів.

Перший мільйон

Перший тиждень продажів припав на п'ятницю, 4 квітня. У той же день компанія Krafton оголосила, що гра розійшлася тиражем у мільйон копій. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис розробників у соцмережі X.

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Одразу після запуску inZOI злетіла на вершину продажів: усього через 40 хвилин після запуску гра зайняла перше місце за популярністю в Steam. Гра явно припала до душі геймерам, які люблять симулятори життя, завдяки своїй передовій графіці та набагато ширшим можливостям у налаштуваннях, створенні персонажів та розбудові інтер'єрів.

Гравці по всьому світу давно шукали альтернативу The Sims, оскільки ця гра вже давно не отримувала повністю нових версій, а лише випускає оновлення контенту.

Розробники подякували гравцям, які не лише грають і популяризують гру в мережі, а й навіть уже роблять для неї модифікації.

Це стало можливим завдяки вашій неймовірній підтримці. Ця цифра досі здається нам нереальною, і ми не змогли б досягти її без кожного з вас. Ваш ентузіазм, ваша творчість, ваші відгуки, ваш контент і ваша підтримка оживили inZOI так, як ми навіть не могли собі уявити,

– написали представники Krafton.

Корейська студія вже заявила, що вважає inZOI "довгостроковою франшизою", тому буде підтримувати її багато років, наповнюючи новим контентом. Хоча поки що невідомо, як саме це буде, цілком можливо, що стратегія розвитку буде схожа на The Sims, тобто це можуть бути регулярні оновлення, прив'язані до якоїсь конкретної тематики: свят, професій, розваг, тварин, космосу тощо.