Первый миллион

Первая неделя продаж пришлась на пятницу, 4 апреля. В тот же день компания Krafton объявила, что игра разошлась тиражом в миллион копий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение разработчиков в соцсети X.

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Сразу после запуска inZOI взлетела на вершину продаж: всего через 40 минут после запуска игра заняла первое место по популярности в Steam. Игра явно пришлась по душе геймерам, которые любят симуляторы жизни, благодаря своей передовой графике и гораздо более широким возможностям в настройках, создании персонажей и развитии интерьеров.

Игроки по всему миру давно искали альтернативу The Sims, поскольку эта игра уже давно не получала полностью новых версий, а только выпускает обновления контента.

Разработчики поблагодарили игроков, которые не только играют и популяризируют игру в сети, но даже уже делают для нее модификации.

Это стало возможным благодаря вашей невероятной поддержке. Эта цифра до сих пор кажется нам нереальной, и мы не смогли бы достичь ее без каждого из вас. Ваш энтузиазм, ваше творчество, ваши отзывы, ваш контент и ваша поддержка оживили inZOI так, как мы даже не могли себе представить,

– написали представители Krafton.

Корейская студия уже заявила, что считает inZOI "долгосрочной франшизой", поэтому будет поддерживать ее много лет, наполняя новым контентом. Хотя пока неизвестно, как именно это будет, вполне возможно, что стратегия развития будет похожа на The Sims, то есть это могут быть регулярные обновления, привязанные к какой-то конкретной тематике: праздников, профессий, развлечений, животных, космоса и тому подобное.