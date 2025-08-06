Студія ProbablyMonsters анонсувала Ire: A Prologue – горор від першої особи. Дія гри розгортається у 1986 році на покинутому кораблі в Бермудському трикутнику. Гравцям доведеться ховатися від монстра, розгадувати таємниці судна та розірвати часову петлю, щоб вижити і знайти відповіді.

Сюжет розповідає про дівчину Емілі, яка намагається знайти свого безслідно зниклого батька, як зазначається на сторінці гри в Steam. Усі докази приводять її на покинуте судно посеред океану, в аномальній зоні Бермудського трикутника, проте дослідити корабель спокійно не вийде, адже на ньому мешкає небезпечний монстр, який починає полювання на непрохану гостю, розповідає 24 Канал.

Крім монстра, героїня потрапляє у часову петлю, яку необхідно розірвати. Також на її шляху трапляться 13 таємничих дверей, які доведеться відчинити.

За словами розробників, єдиний спосіб вижити – залишатися непоміченим. Гравцям потрібно буде крастися кораблем, використовувати свої навички та оточення, щоб перехитрити чудовисько. При цьому ворог адаптуватиметься до дій гравця і ставатиме розумнішим.

Трейлер Ire A Prologue – дивіться відео:

Реліз Ire: A Prologue заплановано на 28 жовтня для ПК у Steam та Epic Games Store. Українська локалізація наразі не підтверджена.

Тим часом інший горор – Silent Hill f отримає режим "Нова гра +". Розробники також додадуть унікальний контент, який буде доступний одразу на релізі.