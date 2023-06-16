Розробник Diablo 4 відповів чи існує в грі секретний рівень з коровами

У відеоподкасті один з розробників Diablo 4 відповів на питання, яке хвилювало чимало шанувальників гри – чи існує у ній секретний рівень з коровами. Детальніше – у матеріалі.

Четверта основна гра у франшизі Diablo вже побила кілька рекордів Blizzard, а геймери продовжують розкривати секрети проєкту, як от який артефакт є найпотужнішим у новинці, інформує 24 Канал.

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За довгу історію існування серії Diablo було чимало пам'ятних для геймерів моментів. Одним із найвідоміших серед них був секретний рівень в Diablo 2, відомий як "ферма Му-Му".

До нього можна було потрапити після завершення основної історії на будь-якому рівні складності, виконавши опісля цього цілий ряд специфічних дій.

Інструкція з потрапляння до секретної локації у Diablo 2: відео

Секретний рівень, сповнений корів, став популярним місцем серед гравців для підвищення рівня персонажа.

Також схожа локація стала великодкою у Diablo 3, де був рівень "Whimsyshire", сповнений поні.

Секретна локація у Diablo 3 / Фото Blizzard

Логічно, що з виходом нової частини франшизи гравці кинулися на пошуки.

Однак, генеральний менеджер гри Род Фергюссон розповів на ютуб-подкасті Kinda Funny Xcast, що в Diablo 4 немає секретного рівня з коровами.

За його словами команда була зосереджена на тому, щоб не перенавантажувати гру, маючи на увазі, що у розробників не було часу на розробку "чудернацького" рівня для цієї частини.

Подкаст з Родом Фергюссоном: відео

Однак чимало фанатів Diablo 4 не переконані відповіддю розробника та все ж намагаються знайти секретний рівень.

З цією метою, геймери створили цілі спільноти на Reddit та у Discord, учасники яких щиро впевнені в існуванні великодки, та навіть нібито мають докази у вигляді дата-майнерської інформації.

На момент написання матеріалу, жодного секретного рівня у Diablo 4 досі не виявлено, але віддані шанувальники франшизи рішуче налаштовані знайти будь-які докази його існування.