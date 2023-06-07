Повноцінний реліз Diablo 4 відбувся ще 6 червня. Та завдяки ранньому доступу гра почала побивати рекорди ще навіть до цього.

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Diablo 4 б'є рекорди

Розробник звернув особливу увагу на цифрах передрелізних продажів. Завдяки цьому гра й змогла проденструвати неймовірні показники ще до свого релізу.

Так, за чотири дні раннього доступу геймери провели сумарно 93 мільйони годин у Diablo 4. Це понад 10 тисяч років.

"Ми надзвичайно пишаємося тим, що пропонуємо гравцям найбагатшу історію, яку будь-коли розповідали в грі Diablo", – розповів генеральний менеджер гри Род Фергюссон у коментарі BusinessWire.