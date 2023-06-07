Полноценный релиз Diablo 4 состоялся еще 6 июня. Но благодаря раннему доступу игра начала побивать рекорды еще до этого.

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Diablo 4 бьет рекорды

Разработчик обратил особое внимание на цифры предрелизных продаж. Благодаря этому игра и смогла представить невероятные показатели еще до своего релиза.

Так, за четыре дня раннего доступа геймеры провели суммарно 93 миллиона часов в Diablo 4. Это более 10 тысяч лет.

"Мы очень гордимся тем, что предлагаем игрокам самую богатую историю, которую когда-либо рассказывали в игре Diablo", – рассказал генеральный менеджер игры Род Фергюссон в комментарии BusinessWire.