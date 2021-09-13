Історична перемога: команда Natus Vincere виграла турнір ESL Pro League Season 14

Команда NAVI з CS:GO у фінальному матчі ESL Pro League Season 14 здолала колектив Team Vitality. А також українська організація стала володарем престижної нагороди Intel Grand Slam.

Цими вихідними завершився масштабний кіберспортивний турнір з назвою ESL Pro League Season 14. Майже весь останній місяць 24 команди боролися за звання найкращої та розігрували призовий фонд в 750 тисяч доларів.

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Варто розпочати з того, що шанувальників CS:GO цей турнір навряд чи розчарував, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика переглядів. Річ у тім, що за фінальним матчем цього змагання слідкувало понад 700 тисяч глядачів, а це рекордна кількість для турнірів з серії ESL Pro League. Щоправда, найбільше цей турнір мав сподобатися фанатам команди Natus Vincere.

У фінальному матчі представники останньої зійшлися з французьким колективом Team Vitality, який зараз знаходиться лише на 9 сходинці рейтингу HLTV (NAVI на 1 місці). Поєдинок проходив у форматі bo5, а перемогу з рахунком 3:2 здобула команда Natus Vincere. Спершу колективи виграли на мапах, які вони вважають найсильнішими у своєму пулі: команда NAVI забрала Dust2 та Nuke, а Team Vitality – Inferno та Overpass. А тому доля цього протистояння вирішувалася на популярній карті Mirage. Варто відзначити, що це була найцікавіша частина цього матчу, а гравці Natus Vincere змогли здобути перемогу лише в останньому раунді (рахунок 16:14).

Статистика фінального матчу / Фото портал HLTV

Найкращим гравцем ESL Pro League Season 14 став українець Олександр "s1mple" Костилєв, який провів черговий вражаючий турнір. Також можна додати, що за перемогу в цьому змаганні українська організація отримала 195 тисяч доларів, а Team Vitality – 80 тисяч доларів.

Статистика s1mple / Фото твітер HLTV

Але найголовніше, що завдяки цій перемозі команда Natus Vincere змогла стати володарем дуже престижної нагороди Intel Grand Slam. Річ у тім, що гравці цього колективу змогли виграти чотири турніри рівня Masters у серії ESL Pro Tour, а тому вони отримають мільйон доларів у золотих злитках. Варто відзначити, що до цього моменту це вдавалося зробити лише двом командам – Astralis та Team Liquid.

Найкращі моменти з матчу між Natus Vincere та Team Vitality: відео