В эти выходные завершился масштабный киберспортивный турнир с названием ESL Pro League Season 14. Почти весь последний месяц 24 команды боролись за звание лучшей и разыгрывали призовой фонд в 750 тысяч долларов.

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Стоит начать с того, что поклонников CS:GO этот турнир вряд ли разочаровал, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика просмотров. Дело в том, что за финальным матчем этого соревнования следило более 700 тысяч зрителей, а это рекордное количество для турниров из серии ESL Pro League. Правда, больше всего этот турнир должен был понравиться фанатам команды Natus Vincere.

В финальном матче представители последней сошлись с французским коллективом Team Vitality, который сейчас находится лишь на 9 строчке рейтинга HLTV (NAVI на 1 месте). Поединок проходил в формате bo5, а победу со счетом 3:2 одержала команда Natus Vincere. Сначала коллективы выиграли на картах, которые они считают самыми сильными в своем пуле: команда NAVI забрала Dust2 и Nuke, а Team Vitality – Inferno и Overpass. Поэтому судьба этого противостояния решалась на популярной карте Mirage. Стоит отметить, что это была самая интересная часть этого матча, а игроки Natus Vincere смогли одержать победу только в последнем раунде (счет 16:14).

Статистика финального матча / Фото портал HLTV

Лучшим игроком ESL Pro League Season 14 стал украинец Александр "s1mple" Костылев, который провел очередной впечатляющий турнир. Также можно добавить, что за победу в этом соревновании украинская организация получила 195 тысяч долларов, а Team Vitality – 80 тысяч долларов.

Статистика s1mple / Фото твиттер HLTV

Но самое главное, что благодаря этой победе команда Natus Vincere смогла стать обладателем очень престижной награды Intel Grand Slam. Дело в том, что игроки этого коллектива смогли выиграть четыре турнира уровня Masters в серии ESL Pro Tour, а потому они получат миллион долларов в золотых слитках. Стоит отметить, что до этого момента это удавалось сделать только двум командам – Astralis и Team Liquid.

Лучшие моменты из матча между Natus Vincere и Team Vitality: видео