Дійсно, відтворити людей, мови та історію Багдада в Assassin's Creed Mirage – справді важке завдання, враховуючи, як мало часу було в Ubisoft. Та деякі ігри Assassin's Creed все ще мають впізнавані орієнтири сьогодні, які дозволяють історикам і розробникам Ubisoft легше відтворити їх.

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Кумедна деталь про мило

Історик Рафаель Вейланд згадав, що розробники Ubisoft, намагаючись створити середньовічний Багдад, іноді мали дивні запитання, яких йому ніколи раніше не задавали. Це призвело до багатьох досліджень і деяких обґрунтованих і цікавих припущень.

Одне з таких питань полягало в тому, як люди того часу підмітали перед своїм будинком, а інше – чи знає він щось цікаве щодо ароматичних ліній, пов'язаних із ринком мила. Гігієна та мило – це, очевидно, важливі речі, але точно не те, про що більшість людей подумають, коли справа стосується історії.

Кумедно, що торговці милом іноді виготовляли з мила бруски, які трохи схожі на тістечка. Іноді вони казали мандрівникам та іноземцям, що це торт. Це зайшло настільки далеко, що люди також підхопили це й почали робити тістечка, схожі на шматок мила. Уявіть, що ви щойно почали намагатися вмитися, а насправді це торт,

– розповів Рафаель Вейланд.

Після такої цікавої та кумедної знахідки творці Assassin's Creed Mirage просто не могли не пережартувати це в грі. Історик зізнається, що йому надзвичайно подобається знаходити схожі факти й досліджувати їх.