Спеціальний сервіс збирає та публікує історії листувань гравців, що викликало неабияку паніку в спільноті та серйозні запитання про приватність до розробників, інформує Dexerto.

Під пильним оком Великого Брата

Нову функцію виявили на платформі cstracker.gg. Цей сторонній статистичний ресурс створює публічні профілі гравців на основі даних матчів, де разом із показниками вбивств і смертей чи відсотком перемог показує детальну історію текстового чату з конкретними мапами, раундами та часовими мітками.

Представники порталу зазначають, що збирають інформацію з відкритих профілів Steam та аналізують записи ігор (демо-файли). Проте архів не є повним, адже розробники з компанії Valve зберігають записи матчів лише приблизно 30 днів, тому отримати доступ до дуже старих файлів часто неможливо.

Попри це, масштаби витоку вражають: на деяких акаунтах користувачі знаходять величезні архіви. Наприклад, один із профілів містив понад 2800 повідомлень, які гравець надіслав за 388 ігор.

Справжнім шоком для спільноти став ще простіший спосіб перевірки "логів". Відомий інсайдер Ozzny поділився лайфхаком у соціальній мережі X:

достатньо просто змінити закінчення посилання на профіль Steam з ".com" на ".now" у браузері, щоб отримати прямий доступ до історії повідомлень за останні 5-6 місяців.

Спочатку сервіс показував усе без жодних авторизацій, але згодом, після трансляції популярного стримера ohnePixel, сайт зазнав потужної DDoS-атаки. Через це розробники тимчасово обмежили доступ та почали вимагати вхід через Steam, що викликало підозри у багатьох гравців, які тепер бояться втратити свої акаунти.

Загроза для репутації

Новина швидко поширилася публікою, яка почала перевіряти на доброчесність професійних кіберспортсменів та стримерів.

Наприклад, легендарний українець Олександр "s1mple" Костилєв виявився доволі доброзичливим, попри свою скандальну репутацію. Його повідомлення містили класичні заклики на кшталт "RUSH B NOOBS" або пропозиції підписати профіль суперника в обмін на перемогу та, звісно, трішки персональних образ.

Натомість декому вже довелося червоніти перед своєю аудиторією за дивні репліки. Зокрема, осоромився популярний блогер Ludwig.

Поки одні користувачі з усмішкою переглядають старі листування, інші б'ють на сполох. Багато геймерів визнають, що в пилу емоційних змагань дозволяли собі грубі висловлювання, образи або навіть розкривали особисті дані, які тепер може прочитати будь-хто.

Я щиро не розумію, навіщо це взагалі створили. Ви навіть не думаєте, що деякі люди могли залишити особисту інформацію в чаті. Тепер її може побачити кожен,

– зазначив користувач під ніком fateware на платформі X .

Отож чимало фанатів CS2 сподіваються, що Valve втрутиться в ситуацію та закриє подібні можливості збору інформації сторонніми сайтами.