У Німеччині випустять книгу про історію кіберспорту

Німецька кіберспортивна організація Berlin International Gaming (BIG) та аудиторська фірма PwC спільно випустять книгу про кіберспорт. Вона матиме понад 100 сторінок і розповість аудиторії про різні аспекти ринку.

Як це буде

Деякі з тем, які обговорюються в тексті, включають історію кіберспорту, поточний розвиток та прогнози на майбутнє. Крім того, йдеться про такі теми, як "кіберспортивна зима", брендинг та виробництво, медіаландшафт та професіоналізація кіберспортивної індустрії.

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Згідно з пресрелізом, у книзі будуть згадані не лише команди, а й окремі персоналії, що зробили внесок у розвиток кіберспорту:

Ральф Райхерт, генеральний директор Esports World Cup Foundation.

Анна Баншбах, директорка з кіберспорту Team Vitality.

Арвін Фаллах Ширазі, співзасновник і генеральний директор Shikenso.

Ульріх Шульце, віцепрезидент з ігрових екосистем ESL FACEIT Group.

Німеччина, яка вважається центром європейського кіберспорту, вже багато років поспіль приймає низку міжнародних кіберспортивних подій. У 2024 році країна прийматиме Apex ALGS Split 2 Playoffs 2024 (Мангейм) та фінал сезону LEC 2024 (Мюнхен). Раніше цього року в країні відбувся перший чемпіонат світу з футболу серед професіоналів. Крім того, у Кельні щойно розпочався Intel Extreme Masters Cologne 2024, чемпіонат з Counter-Strike 2.

Німецький підрозділ PwC також не є новачком в аналізі кіберспортивної індустрії: раніше компанія публікувала дослідження кіберспорту у 2019 та 2020 роках. Тим часом BIG є основним гравцем на німецькій кіберспортивній сцені з моменту свого створення у 2017 році. Наразі організація має змагальні списки в League of Legends, Counter-Strike 2, Fortnite та Tekken.

У нас із PwC була спільна ідея та спільна мета: створити центральну інформаційну платформу для німецького кіберспорту в глобальному контексті,

– каже Даніель Фінклер, генеральний директор BIG.

Видання не лише висвітлить вражаючий розвиток кіберспорту за останні десятиліття, але й "запропонує цінну інформацію та багатогранні перспективи від ключових особистостей, свідків та першопрохідців індустрії", кажуть компанії.