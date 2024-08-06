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Перше місце утримує Natus Vincere. Команда перемогла на турнірі Esports World Cup 2024 наприкінці липня, а також вийшла в престижний турнір BLAST Premier Fall Final 2024 на початку серпня. В останньому гравці обійшли американську Complexity в Counter-Strike 2.

У складі команди – два українці: b1t (Валерій Ваховський) і w0nderful (Ігор Жданов). Крім них за Navi грають Aleksib з Фінляндії, iM з Румунії та jL з Литви.

Зараз NAVI має 915 балів, обганяючи суперників з другого місця лише на 4 бали.

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Друге місце зараз займає команда, яка переважно складається з росіян – Spirit. Вони мають 911 балів.

Далі розташувалася MOUZ із 769 балами.

Vitality — 765 балів.

G2 — 751 бал.

Faze — 528.

Virtus.pro — 431.

Astralis — 353.

Liquid — 292.

Закриває десятку Heroic з 235 балами.

Також на 17 місці розташувалася команда Ninjas in Pijamas, у складі якої є українець r1nkle, а на 26 місці – ENCE з українцем sdy.

Зазначимо, що з 7 серпня у Німеччині починається турнір IEM Cologne, який триватиме до 18 серпня 2024 року. Natus Vincere – одна з команд, які отримали кваліфікацію для участі. З ким вона гратиме першу гру, наразі невідомо.