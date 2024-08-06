Рейтинг
Перше місце утримує Natus Vincere. Команда перемогла на турнірі Esports World Cup 2024 наприкінці липня, а також вийшла в престижний турнір BLAST Premier Fall Final 2024 на початку серпня. В останньому гравці обійшли американську Complexity в Counter-Strike 2.
У складі команди – два українці: b1t (Валерій Ваховський) і w0nderful (Ігор Жданов). Крім них за Navi грають Aleksib з Фінляндії, iM з Румунії та jL з Литви.
Зараз NAVI має 915 балів, обганяючи суперників з другого місця лише на 4 бали.
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- Друге місце зараз займає команда, яка переважно складається з росіян – Spirit. Вони мають 911 балів.
- Далі розташувалася MOUZ із 769 балами.
- Vitality — 765 балів.
- G2 — 751 бал.
- Faze — 528.
- Virtus.pro — 431.
- Astralis — 353.
- Liquid — 292.
- Закриває десятку Heroic з 235 балами.
Також на 17 місці розташувалася команда Ninjas in Pijamas, у складі якої є українець r1nkle, а на 26 місці – ENCE з українцем sdy.