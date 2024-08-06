Рейтинг

Первое место удерживает Natus Vincere. Команда победила на турнире Esports World Cup 2024 в конце июля, а также вышла в престижный турнир BLAST Premier Fall Final 2024 в начале августа. В последнем игроки обошли американскую Complexity в Counter-Strike 2.

В составе команды – два украинца: b1t (Валерий Ваховский) и w0nderful (Игорь Жданов). Кроме них за Navi играют Aleksib из Финляндии, iM из Румынии и jL из Литвы.

Сейчас NAVI имеет 915 баллов, обгоняя соперников со второго места лишь на 4 балла.

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  • Второе место сейчас занимает команда, которая преимущественно состоит из россиян – Spirit. Они имеют 911 баллов.
  • Далее расположилась MOUZ с 769 баллами.
  • Vitality - 765 баллов.
  • G2 - 751 балл.
  • Faze - 528.
  • Virtus.pro - 431.
  • Astralis - 353.
  • Liquid - 292.
  • Закрывает десятку Heroic с 235 баллами.

Также на 17 месте расположилась команда Ninjas in Pijamas, в составе которой есть украинец r1nkle, а на 26 месте – ENCE с украинцем sdy.