Рейтинг

Первое место удерживает Natus Vincere. Команда победила на турнире Esports World Cup 2024 в конце июля, а также вышла в престижный турнир BLAST Premier Fall Final 2024 в начале августа. В последнем игроки обошли американскую Complexity в Counter-Strike 2.

В составе команды – два украинца: b1t (Валерий Ваховский) и w0nderful (Игорь Жданов). Кроме них за Navi играют Aleksib из Финляндии, iM из Румынии и jL из Литвы.

Сейчас NAVI имеет 915 баллов, обгоняя соперников со второго места лишь на 4 балла.

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Второе место сейчас занимает команда, которая преимущественно состоит из россиян – Spirit. Они имеют 911 баллов.

Далее расположилась MOUZ с 769 баллами.

Vitality - 765 баллов.

G2 - 751 балл.

Faze - 528.

Virtus.pro - 431.

Astralis - 353.

Liquid - 292.

Закрывает десятку Heroic с 235 баллами.

Также на 17 месте расположилась команда Ninjas in Pijamas, в составе которой есть украинец r1nkle, а на 26 месте – ENCE с украинцем sdy.

Отметим, что с 7 августа в Германии начинается турнир IEM Cologne, который продлится до 18 августа 2024 года. Natus Vincere – одна из команд, которые получили квалификацию для участия. С кем она будет играть первую игру, пока неизвестно.