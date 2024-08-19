Не міг стримати сльози: JL з NAVI поділився емоціями після поразки у фіналі IEM Cologne 2024

У щирому пості в соціальних мережах гравець Natus Vincere Джустінас "JL" Лекавічюс висловив свої емоції після поразки команди від Vitality у фіналі IEM Cologne 2024. JL пообіцяв повернутися сильнішим на майбутніх чемпіонатах.

Професійний гравець Natus Vincere Джустінас "JL" Лекавічюс звернувся до фанатів після важкої поразки від команди Vitality у фінальному матчі турніру IEM Cologne 2024 CS2, інформує Games 24.

Читайте на сайті Переможець Чемпіонату світу з кіберспорту став відомий за тиждень до фіналу: як таке можливо

Зробимо це наступного року. Не можу стримати сліз. Обіцяю, що на наступному чемпіонаті все буде інакше. Дякую всім за підтримку. Я не міг мріяти про кращих вболівальників, ніж ви,

– написав JL.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet – одній з найбільших iGaming-компаній України.

Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Команда Vitality здобула перемогу над Natus Vincere з рахунком 3:1 вигравши:

16:14 на Nuke,

10:13 на Dust 2,

22:20 на Mirage,

13:9 на Inferno.

Дивіться також Новий трейлер Star Wars: Outlaws – деталі гри та системні вимоги

На IEM Cologne 2024, що проходив з 7 по 18 серпня в Кельні, Німеччина, найкращі команди світу змагалися в LAN-форматі за призовий фонд в 1 мільйон доларів, рейтингові бали та заповітні запрошення на BLAST Premier World Final 2024 та IEM Katowice 2025.