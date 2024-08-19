Профессиональный игрок Natus Vincere Джустинас "JL" Лекавичюс обратился к фанатам после тяжелого поражения от команды Vitality в финальном матче турнира IEM Cologne 2024 CS2, информирует Games 24.

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Сделаем это в следующем году. Не могу сдержать слез. Обещаю, что на следующем чемпионате все будет иначе. Спасибо всем за поддержку. Я не мог мечтать о лучших болельщиках, чем вы,

– написал JL.

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Команда Vitality одержала победу над Natus Vincere со счетом 3:1 выиграв:

16:14 на Nuke,

10:13 на Dust 2,

22:20 на Mirage,

13:9 на Inferno.

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На IEM Cologne 2024, проходившем с 7 по 18 августа в Кельне, Германия, лучшие команды мира соревновались в LAN-формате за призовой фонд в 1 миллион долларов, рейтинговые баллы и заветные приглашения на BLAST Premier World Final 2024 и IEM Katowice 2025.