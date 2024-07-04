Друг стримера знищив його кімнату, запаливши там сотні феєрверків – феєричне відео

Товариш та колега одного з найпопулярніших стримерів у світі – Кая Цената, зруйнував його кімнату, підпаливши там сотні феєрверків прямо під час трансляції.

Кай Ценат по праву є одним з найпопулярніших стримерів у світі, адже, окрім того, що він справжній геймер, який не боїться складнощів, на його трансляціях подекуди відбувається цілковитий хаос за яким невимовно цікаво спостерігати.

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Запальна трансляція, в буквальному сенсі цього слова

3 липня Ценат провів трансляцію з найвідомішим ютубером у світі – MrBeast. На стримі контент-мейкери роздали 250 000 доларів глядачам у чаті, спробували нове печиво від MrBeast та робили багато чого іншого, але найцікавішим моментом трансляції стало зовсім інше.

На задньому плані увесь час було видно гігантську колекцію феєрверків, яку Кай придбав в рамках підготовки до Дня незалежності США (4 липня – ред.).

Під час трансляції до Кая завітав його колега та друг Davis, принісши з собою ще одну коробку піротехніки. У момент, коли MrBeast залишив стрим, друзі почали скандалити та навіть трохи поштовхалися, а потім Девіс різко підпалив кілька феєрверків та вибіг з кімнати вслід за ошелешеним Ценатом.

Кімнату Кая Цената розносять феєрверки – дивитися відео

Далі почався цілковитий хаос: об'єктиви камер заполонили дим та полум'я, а все що було чутно – свист феєрверків.

Вочевидь, масштаби вибухів були настільки великими, що якимось чином зруйнували комп'ютер стримера, адже трансляція раптово зупинилася.

Після стриму Кай обмежився лише цим постом у соцмережі X, тож, ймовірно, він готує якусь не менш видовищну відповідь на цей "безневинний" жарт.