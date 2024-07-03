Що відомо про гру

Новий проєкт називається Minesweeper і його можна грати просто через додаток Netflix. Це сучасний погляд на одну з класичних базових комп'ютерних ігор для Windows, які компанія Microsoft поширювала разом із операційною системою.

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У новій версії ви так само будете шукати приховані міни, але тепер в сучасному дизайні з чудовими фонами локацій, які будуть змінюватися залежно від географічного розташування в грі. Ви побуваєте у водах поряд із пустелями, тропіками, лісами та замерзлою Арктикою.

Приємний сучасний інтерфейс і режим подорожі – найпомітніші відмінності від "Сапера" Microsoft, але основна суть гри анітрохи не змінилася.

Звісно, сьогодні можна знайти безліч версій "Сапера" для будь-яких пристроїв, але у версії для Netflix є одна безсумнівна перевага, про яку нагадує трейлер наприкінці: "Ніякої реклами в грі. Ніяких додаткових платежів. Ніяких покупок через додаток"

Трейлер Minesweeper: відео

Усі ігри в рамках Netflix Games доступні на смартфонах і планшетах з Android, а також на iPhone, iPad та навіть на iPod touch.

Зараз у списку можна знайти такі проєкти, як Grand Theft Auto (відразу кілька частин), Hades, Sonic, Tomb Raider, Stranger Things, Вибухові кошенята, Shadow and Bone, SpongeBob та ще дуже багато інших. Як можна зрозуміти, багато ігор випускаються на основі серіалів та фільмів, які виходять на Netflix.