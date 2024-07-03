Розклад ігор для Xbox Game Pass
Сьогодні, третього липня, до колекції приєднуються Journey to the Savage Planet і Nickelodeon All-Star Brawl 2. Перша перенесе вас на дику планету, повну таємниць і небезпек. Вам потрібно буде визначити, чи придатна вона до життя людей. Друга – мультяшний файтинг, де ви можете грати персонажами з улюблених мультфільмів та аніме, які багато років виходили на Nickelodeon.
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Ось інші найменування, які вийдуть пізніше:
- Cricket 24 (хмара, консоль і ПК) – 9 липня.
- The Case of the Golden Idol (хмара, консоль і ПК) – 9 липня.
- Neon White (хмара, консоль і ПК) – 11 липня.
- Tchia (хмара, ПК, Xbox Series X/S) – 11 липня.
- Magical Delicacy (хмара, консоль і ПК) – 16 липня.
- Flock (хмара, консоль і ПК) – 16 липня.
Жодна з цих ігор не є великим AAA-проєктом. Однак мінімум, на що варто звернути увагу, – це Tchia і Flock. Це красиві та яскраві інді-ігри з чудовим стилем графіки, які дозволять вам розслабитись і насолодитися спокійною грою, замість напружених боїв і небезпечних монстрів. Але зверніть увагу, що Flock — це багатокористувацька кооперативна гра.
Наступні ігри покинуть Game Pass 15 липня:
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.
- Figment 2: Creed Valley.
- Sins of a Solar Empire: Rebellion.
- TOEM.
- The Wandering Village.
Імовірно, у другій половині місяця можна очікувати на щось пристойніше й крупніше, але Microsoft оголосить про це дещо пізніше.