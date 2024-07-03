Расписание игр для Xbox Game Pass
Сегодня, третьего июля, к коллекции присоединяются Journey to the Savage Planet і Nickelodeon All-Star Brawl 2. Первая перенесет вас на дикую планету, полную тайн и опасностей. Вам нужно будет определить, пригодна ли она к жизни людей. Вторая – мультяшный файтинг, где вы можете играть персонажами из любимых мультфильмов и аниме, которые много лет выходили на Nickelodeon.
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Вот другие наименования, которые выйдут позже:
- Cricket 24 (облако, консоль и ПК) – 9 июля.
- The Case of the Golden Idol (облако, консоль и ПК) – 9 июля.
- Neon White (облако, консоль и ПК) – 11 июля.
- Tchia (облако, ПК, Xbox Series X/S) – 11 июля.
- Magical Delicacy (облако, консоль и ПК) – 16 июля.
- Flock (облако, консоль и ПК) – 16 июля.
Ни одна из этих игр не является крупным AAA-проектом. Однако минимум, на что стоит обратить внимание, – это Tchia и Flock. Это красивые и яркие инди-игры с великолепным стилем графики, которые позволят вам расслабиться и насладиться спокойной игрой, вместо напряженных боев и опасных монстров. Но обратите внимание, что Flock - это многопользовательская кооперативная игра.
Следующие игры покинут Game Pass 15 июля:
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly.
- Figment 2: Creed Valley.
- Sins of a Solar Empire: Rebellion.
- TOEM.
- The Wandering Village.
Предположительно, во второй половине месяца можно ожидать что-то приличнее и крупнее, но Microsoft объявит об этом несколько позже.