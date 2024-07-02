Новая старая концовка

Ютубер поделился видео, в котором подробно рассказывает о реставрированной сцене, которую модер Glassfish добавил к The Witcher 3: Wild Hunt после завершения оригинальной сюжетной линии игры.

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Игра заканчивается тем, что Геральта выводит из боя с Эредином Йеннефер. Однако в добавленной катсцене Геральт просыпается в палатке, где его лечат двое целителей, которые делают ставки на его выживание. Впоследствии он покидает больницу и разговаривает с Йеннефер, диалог с которой меняется в зависимости от того, имеет ли он отношения с ней, или с другой колдуньей, Трисс. Независимо от того, с кем встречался Геральт в оригинальной игре, вы можете спросить, где Цири или кто выиграл войну.

Новая сцена, которую можно добавить с помощью мода: видео

Расширенная концовка продолжается еще большим количеством удаленного контента, включая присутствие Геральта на похоронах Краха, его встречу с Ложей колдуний и даже предательство Йеннефер, которая предает Ложу, чтобы спасти Цири.

Неясно, почему CD Projekt Red передумала включать предательство Йеннефер в финальную игру. Glassfish нашел этот контент в файлах игры. Компания решила не включать их в сюжет, но и сборки так и не удалила.

Восстановление удаленного контента стало возможным благодаря тому, что в мае CD Projekt Red выпустила инструмент для модификации REDkit для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt. Компания анонсировала этот инструмент в прошлом году, чтобы позволить игрокам вдохнуть новую жизнь в игру любым способом. Ранее REDkit был выпущен для The Witcher 2. В ближайшее время ожидается масса разнообразных модов для третьего "Ведьмака" – новые территории, задания, предметы, враги и прочее.