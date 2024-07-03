Что известно об игре

Новый проект называется Minesweeper и его можно играть просто через приложение Netflix. Это современный взгляд на одну из классических базовых компьютерных игр для Windows, которые компания Microsoft распространяла вместе с операционной системой.

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В новой версии вы так же будете искать скрытые мины, но теперь в современном дизайне с великолепными фонами локаций, которые будут меняться в зависимости от географического расположения в игре. Вы побываете в водах рядом с пустынями, тропиками, лесами и замерзшей Арктикой.

Приятный современный интерфейс и режим путешествия – самые заметные отличия от "Сапера" Microsoft, но основная суть игры нисколько не изменилась.

Конечно, сегодня можно найти множество версий "Сапера" для любых устройств, но у версии для Netflix есть одно несомненное преимущество, о котором напоминает трейлер в конце: "Никакой рекламы в игре. Никаких дополнительных платежей. Никаких покупок через приложение"

Трейлер Minesweeper: видео

Все игры в рамках Netflix Games доступны на смартфонах и планшетах с Android, а также на iPhone, iPad и даже на iPod touch.

Сейчас в списке можно найти такие проекты, как Grand Theft Auto (сразу несколько частей), Hades, Sonic, Tomb Raider, Stranger Things, Взрывные котята, Shadow and Bone, SpongeBob и еще очень много других. Как можно понять, многие игры выпускаются на основе сериалов и фильмов, которые выходят на Netflix.