Аналіз помилок та підготовка до нового виклику

Капітан команди Алексі "Aleksib" Віролайнен вирішив відкрито розібрати причини невдачі у грі проти бразильського колективу Legacy, пише Pley. За його словами, бразильці продемонстрували значно кращу стрільбу та механіку, проте головна проблема крилася в діях самих "Народжених перемагати".

Гравці вже встигли детально переглянути записи матчів, виявили прогалини у своїй грі та зрозуміли, де саме припустилися помилок. Протягом останніх днів команда активно працювала над виправленням дрібних недоліків.

У підсумку, якщо бути чесними, вони зіграли набагато краще. Вони просто контролювали все і стріляли значно сильніше,

– прокоментував капітан та ігровий лідер команди NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Як NAVI планують повернути колишню форму

Капітан наголосив, що колектив намагався зробити все можливе, аби налаштувати ментальний аспект перед новими випробуваннями, оскільки саме психологічної стійкості забракло у вирішальні моменти гри в Парижі. Крім того, він звернув увагу на важливість командної впевненості.

На думку Алексі, індивідуальні показники гравців можуть давати їм особисту впевненість, але для перемог на вищому рівні віра в сили повинна об'єднувати весь колектив. Команда має чітко усвідомлювати, що здатна перемагати не лише номінально слабших опонентів, а й суперників світового класу.

Найбільше зараз, я думаю, нам просто потрібна впевненість,

– додав ігровий лідер NAVI.

Контрасти сезону 2026 року

Цей рік складається для NAVI вкрай суперечливо. З одного боку, команда має у своєму активі дві перемоги на великих турнірах класу А, які кіберспортсмени здобули в Атланті на IEM Atlanta та під час 23-го сезону ESL Pro League. З іншого боку, "Народжені перемагати" зазнали болючих поразок і вибули з трьох найбільших змагань сезону – у Кракові, Кельні та безпосередньо в Парижі на Esports World Cup. Попри такі американські гірки в результатах, керівництво та гравці не втрачають оптимізму і налаштовані на стабілізацію своєї гри.

Попереду в колективу серйозний іспит – участь у престижному турнірі BLAST Open Porto 2026. Свій перший поєдинок у межах цього чемпіонату український клуб проведе проти команди M80. Для гравців це чудова можливість продемонструвати результати роботи над помилками та довести відданим уболівальникам, що прикрий виліт у Парижі був лише тимчасовою невдачею на шляху до нових вершин.