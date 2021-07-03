Капітан Прайс, Еціо Аудіторе та інші: як відомі чоловічі герої виглядали б в образі жінок – фото

Художниця Хосейн Калантарі уявила, як би виглядали деякі з найвідоміших чоловічих героїв індустрії відеоігор, якби їх замість цього зробили жіночими персонажами. Приголомшливі ілюстрації у матеріалі.

Хосейн Калантарі, спільно з журналісткою Брітні Лін, створили мистецький проєкт, покликаний уявити, як би виглядали деякі найбільш відомі герої відеоігор, якби вони були жінками.

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Ідея проєкту виникла через свідчення про диспропорцію між чоловічими та жіночими героями у відеоігровій індустрії. Недавнє дослідження показало, що минулого року 23% головних героїв відеоігор були чоловіками, а 18% – жінками.

За словами авторок проєкту, попри те, що різниця між чоловіками та жінками в іграх зменшується з кожним роком, чоловічі персонажі все ще отримують "пільговий режим". Мається на увазі те, що у найбільших проєктах індустрії наявні жіночі персонажі часто є лише "одним із членів групи", а не виконують роль головного героя, саме тому Калантарі та Лін вирішили провести подібний "експеримент".

Капітан Прайс з Call of Duty

Майкл де Санта з GTA V

Алекс Хантер з FIFA

Мастер Чіф з Halo

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Еціо Аудіторе з Assasin's Creed

Сержант Маркус Фенікс з Gears of War

Джонні Сільверхенд з Cyberpunk 2077



Загалом, чудово, що в протягом останніх років у відеоігри почали включати більше жіночих героїв, адже таким чином все більше людей можуть знайти нових улюблених персонажів та історії в цій формі мистецтва. Сподіваємося, що цей прогрес буде продовжуватися і розробники продовжуватимуть створювати нових і більш різноманітних героїв для своїх ігор.