Хосейн Калантара, совместно с журналисткой Бритни Лин, создали художественный проект, призванный представить, как бы выглядели некоторые наиболее известные герои видеоигр, если бы они были женщинами.

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Идея проекта возникла из свидетельства о диспропорции между мужскими и женскими героями в видеоигровой индустрии. Недавнее исследование показало, что в прошлом году 23% главных героев видеоигр были мужчинами, а 18% – женщинами.

По словам авторов проекта, несмотря на то, что разница между мужчинами и женщинами в играх уменьшается с каждым годом, мужские персонажи все еще получают "льготный режим". Имеется в виду то, что в крупнейших проектах индустрии имеющиеся женские персонажи часто являются лишь "одним из членов группы", а не выполняют роль главного героя, поэтому Калантара и Лин решили провести подобный "эксперимент".

Капитан Прайс из Call of Duty

Майкл де Санта из GTA V

Алекс Хантер из FIFA

Мастер Чиф из Halo

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Эцио Аудиторе из Assasin's Creed

Сержант Маркус Феникс з Gears of War

Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077



В общем и целом, хорошо, что в течение последних лет в видеоигры стали включать больше женских героев, ведь таким образом все больше людей могут найти новых любимых персонажей и истории в этой форме искусства. Надеемся, что этот прогресс будет продолжаться и разработчики продолжать создавать новых и более разнообразных героев для своих игр.