Разработчики из Blizzard Entertainment медленно раскрывают подробности о Diablo 4, а новейшая информация об игре, показывает, что в продолжении легендарной серии игроки впервые смогут полностью настраивать своих персонажей.

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Такими новостями с сообществом поклонников поделились работники художественного отдела разработки в новом ежеквартальном отчете о Diablo 4.

В предыдущих частях Diablo игроки выбирали один из заранее созданных классов, таких как Друид или Волшебница, которым уже был присвоен определенный внешний вид. Единственным возможным способом его изменения была возможность подобрать броню по собственному желанию. Однако Diablo 4 позволит игрокам гораздо подробнее настроить своих игровых аватаров, переняв подход других RPG.

Вы сможете изменить лицо своего персонажа, прическу, волосы на лице (бороду и брови), а также добавить украшения (пирсинг в носу или серьги), макияж и отметины на теле, такие как татуировки, шрамы и прочее, – рассказал главный художник по персонажам в Diablo 4 Арно Котельникофф.

Разнообразие кастомизации в Diablo 4 / изображение news.blizzard.com

Благодаря инструментам, предоставленным разработчиками, игроки смогут создать персонажа своей мечты, однако некоторые элементы внешности все же будут уникальными для каждого класса и призваны отражать их "культуру и историю". Кроме этого геймерам обещают разрешить кастомизировать броню и экипировку своего героя, что также является новой механикой для серии.

Возможность подобрать внешность своими руками – то чего так долго ждали фанаты / изображение news.blizzard.com

Мы создали замечательную систему настройки персонажей, абсолютно новую для Diablo, и это был потрясающий объем технической работы. Все наши "решение" должны были работать не только для одного персонажа, но и для сотен составляющих комплектов брони, различных типов тела, десятков исключительных личностей и совершенно уникальных боевых стилей пяти разных классов, – поделился арт-директор Diablo 4 Джон Миллер.

Фанаты серии дали положительную оценку этому нововведению и с нетерпением ждут новой информации об игре. Пока нет хотя бы подтвержденного "окна выпуска" Diablo 4, но, надеемся, что вскоре поклонники получат известие о том, когда они наконец смогут окунуться в мир долгожданного возвращения легендарной франшизы.