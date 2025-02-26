Valve представила карту в стилі Dota 2 для шутера Deadlock
- Valve представила оновлення для Deadlock з редизайном карти, що тепер має три напрямки атаки, як у Dota 2.
- Внесено зміни у візуальні ефекти, геометрію, нейтральні табори, вентиляційні ходи та руйновані об'єкти.
Valve випустила велике оновлення для свого героїчного шутера Deadlock, доступ до якого наразі надається лише за запрошенням. Головним нововведенням став редизайн карти – тепер вона має три напрямки атаки, як у Dota 2, замість чотирьох.
Переробка основної локації спричинила низку дрібних змін у різних зонах, повідомляє 24 Канал. Розробники відкоригували візуальні ефекти, геометрію будівель, а також кількість нейтральних таборів, вентиляційних ходів і руйнованих об'єктів.
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Оскільки гравцям знадобиться час для ознайомлення з оновленою картою, Valve додала спеціальний режим вільного дослідження поза матчами.
Серед важливих змін у геймплеї – оновлена система збору душ. Тепер для їх отримання не потрібно завдавати останнього удару по істотах – достатньо перебувати поряд.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!
Технічні покращення та продуктивність
Deadlock отримав підтримку технологій DLSS і Reflex від Nvidia, а також FSR 3 і Anti-Lag 2.0 від AMD. Розробники заявили про загальне підвищення продуктивності ігрового клієнта, а також поліпшене попереднє завантаження об’єктів, що дозволяє уникнути компіляції шейдерів безпосередньо під час матчу.
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Дата релізу Deadlock поки що не оголошена. Доступ до гри наразі можливий лише за запрошенням.