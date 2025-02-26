Valve представила карту в стилі Dota 2 для шутера Deadlock

Valve випустила велике оновлення для свого героїчного шутера Deadlock, доступ до якого наразі надається лише за запрошенням. Головним нововведенням став редизайн карти – тепер вона має три напрямки атаки, як у Dota 2, замість чотирьох.

Переробка основної локації спричинила низку дрібних змін у різних зонах, повідомляє 24 Канал. Розробники відкоригували візуальні ефекти, геометрію будівель, а також кількість нейтральних таборів, вентиляційних ходів і руйнованих об'єктів.

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Оскільки гравцям знадобиться час для ознайомлення з оновленою картою, Valve додала спеціальний режим вільного дослідження поза матчами.

Серед важливих змін у геймплеї – оновлена система збору душ. Тепер для їх отримання не потрібно завдавати останнього удару по істотах – достатньо перебувати поряд.

Технічні покращення та продуктивність

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Deadlock отримав підтримку технологій DLSS і Reflex від Nvidia, а також FSR 3 і Anti-Lag 2.0 від AMD. Розробники заявили про загальне підвищення продуктивності ігрового клієнта, а також поліпшене попереднє завантаження об’єктів, що дозволяє уникнути компіляції шейдерів безпосередньо під час матчу.

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Дата релізу Deadlock поки що не оголошена. Доступ до гри наразі можливий лише за запрошенням.