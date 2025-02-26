Valve представила карту в стиле Dota 2 для шутера Deadlock

Valve выпустила крупное обновление для своего героического шутера Deadlock, доступ к которому пока предоставляется только по приглашению. Главным нововведением стал редизайн карты – теперь она имеет три направления атаки, как в Dota 2, вместо четырех.

Переработка основной локации вызвала ряд мелких изменений в различных зонах, сообщает 24 Канал. Разработчики откорректировали визуальные эффекты, геометрию зданий, а также количество нейтральных лагерей, вентиляционных ходов и разрушенных объектов.

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Поскольку игрокам понадобится время для ознакомления с обновленной картой, Valve добавила специальный режим свободного исследования вне матчей.

Среди важных изменений в геймплее – обновленная система сбора душ. Теперь для их получения не нужно наносить последний удар по существам – достаточно находиться рядом.

Технические улучшения и производительность

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Deadlock получил поддержку технологий DLSS и Reflex от Nvidia, а также FSR 3 и Anti-Lag 2.0 от AMD. Разработчики заявили об общем повышении производительности игрового клиента, а также улучшенной предварительной загрузке объектов, что позволяет избежать компиляции шейдеров непосредственно во время матча.

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Дата релиза Deadlock пока не объявлена. Доступ к игре пока возможен только по приглашению.