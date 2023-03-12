На одному з американських шоу ключові актори майбутнього фільму про італійського водопровідника, спільно з гуртом THE ROOTS та творцем Маріо, виконали знаковий саундтрек гри.

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У рамках The Tonight Show, Джиммі Феллон, Кріс Пратт, Чарлі Дей, Кіган Майкл-Кі, Аня Тейлор-Джой, Джек Блек та Фред Армісен приголомшили глядачів акапельним виконанням мелодії, знайомої кожному олдскульному геймерові.

Феллон, який наразі є ведучим найпопулярнішого ток-шоу в США, відомий шанувальник відеоігор, тому не дивно, що якраз 10 березня – у міжнародний "День Маріо" на його програмі з'явився подібний сегмент.

Саундтрек Маріо від акторів фільму: відео

Приємною несподіванкою для геймерв стала поява у ролику "батька" Маріо – японського розробника Сігеру Міямото.

Відео не лише стало чудовим маркетинговим засобом у промоції фільму "Брати Супер Маріо в кіно", але й підігріло інтерес геймерів до майбутнього культової відеоігрової франшизи від Nintendo.