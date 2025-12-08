Кінець епохи: Катсугіро Гарада залишає франшизу Tekken та Bandai Namco

Генеральний менеджер Bandai Namco та незмінний продюсер культової серії файтингів Tekken Катсугіро Гарада офіційно оголосив про своє звільнення. Після понад 31 року роботи в компанії розробник вирішив завершити свою кар’єру на цій посаді.

Це рішення стало знаковим моментом для індустрії відеоігор, адже Гарада був обличчям франшизи протягом трьох десятиліть, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію самого Катсугіро в соцмережі X.

Що спонукало Гараду піти та що буде з серією Tekken?

У своєму розлогому зверненні Катсугіро Гарада повідомив, що його останній робочий день у Bandai Namco запланований на кінець 2025 року. Саме тоді він залишить пост керівника Tekken. За словами розробника, завершення масштабного святкування 30-річчя серії стало ідеальним моментом, щоб «закрити цю главу» свого життя.

На рішення Гаради суттєво вплинули особисті переживання. Він зазначив, що за останні роки втратив кількох близьких друзів та колег, яких глибоко поважав. Це змусило його замислитися над плинністю часу та тим, скільки можливостей для творчості у нього залишилося. У зв’язку з цим він вже почав процес передачі своїх повноважень іншим членам команди Tekken Project.

Попри звільнення, Гарада не зникає з радара спільноти миттєво. Він пообіцяв відвідати фінал світового турніру Tekken World Tour, який відбудеться наприкінці січня 2026 року, але вже у статусі почесного гостя. Продюсер висловив подяку всім фанатам за багаторічну підтримку, а про свої подальші професійні плани пообіцяв розповісти згодом.

Нереалізована мрія легенди

Цікавим моментом прощання стала згадка про нереалізовану мрію. Гарада поскаржився, що за три десятиліття так і не встиг виступити в ролі діджея на турнірах Tekken, хоча мав такі наміри. Як компенсацію він випустив свій перший і водночас останній діджей-сет, що складається з музичних композицій ігор серії.

Команда Tekken відреагувала на анонс заявою, в якій запевнила гравців у стабільності майбутнього франшизи. Розробники планують і надалі розвивати Tekken 8, враховуючи відгуки спільноти та дотримуючись принципів, закладених Гарадою.

Варто зазначити, що за час своєї кар'єри, яка розпочалася з виходу оригінальної гри, Гарада встиг побувати режисером, продюсером, виконавчим продюсером і навіть актором озвучення для перших двох частин серії.